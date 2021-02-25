Пеп Гвардиола: «МЮ» прессинговал невероятно высоко и быстро контратаковал. Прекрасный матч»

Главный тренер подвел итоги матча 27-го тура против (0:2).

«Прекрасный матч. «МЮ» прессинговал невероятно высоко и очень быстро контратаковал. Мы играли хорошо, но не использовали моменты. Поздравляю «МЮ».

Наше поражение будет новостью. Но также в новостях писали и про 21 победу подряд. Разыгрывается еще 30 очков, и нам нужно снова начать побеждать.

Это футбол, такие матчи бывают. Мы играли гораздо лучше, чем против «Вест Хэма», хотя тогда победили. Наш подход не меняется: идем от матча к матчу.

Этот матч послужит нам уроком. Даже при 0:2 мы действовали хорошо», – заявил Гвардиола в интервью Sky Sports.

Сульшер – единственный, кто побеждает Гвардиолу чаще, чем проигрывает, из тренеров с 4+ встречами