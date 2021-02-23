Бартомеу проведет ночь в отделении полиции. Его задержали в рамках «Барсагейта» днем

Сегодня днем был задержан бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу.

58-летний менеджер проведет ночь в отделении полиции, пишет Diario Sport.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в деятельности Бартомеу и ряда менеджеров из его команды следы возможного недобросовестного управления «Барселоной», а также коррупционные схемы. Это ускорило решение о задержании Бартомеу, бывшего генерального директора клуба Оскара Грау и Романа Гомеса Понти, отвечавшего за юридические услуги. При этом ход расследования по-прежнему держится в строгой тайне.

Ранее стало известно, что полиция провела обыск в офисах клуба. Эта операция связана со скандалом, который разразился в клубе в феврале 2020 года и получил название «Барсагейт».

Тогда стало известно, что компания I3 Ventures, с которой сотрудничала «Барселона», работала над позитивным имиджем президента клуба в соцсетях. В различных аккаунтах публиковались посты в поддержку Бартомеу и критические записи в адрес футболистов, в том числе критиковались и высмеивались форвард Лионель Месси, защитник Жерар Пике и другие игроки «блауграны».

Бартомеу отрицал свою причастность к этой истории, и аудит не подтвердил, что «Барса» организовывала нападки на своих игроков в соцсетях. Некоторые члены правления после этого ушли в отставку.

Бартомеу задержан, полиция обыскивает офисы «Барселоны». Все из-за той истории с соцсетями и подозрений в коррупции

«Барселона» платит фэйковым аккаунтам за критику своих же игроков. Клуб все отрицал, но журналисты нашли доказательства