Кубковый матч «Уфа» – «Урал» перенесен из-за погоды и может пройти 3 марта

Матч 1/8 финала Бетсити Кубка России между «Уфой» и «Уралом», который был запланирован на 22 февраля в Уфе, перенесен.

Решение связано с погодными условиями, игра состоится в другой день.

«Могу подтвердить информацию, что матч с «Уфой» отменили. Мы никуда не полетели», – сказал президент .

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков отметил, что, скорее всего, матч состоится 3 марта.

«И мы, и «Урал» написали письмо в РФС с просьбой отменить матч из-за погодных условий. Очень холодно у нас, команда сегодня тренировалась при -22, а завтра еще холоднее будет. В письме указали 3 марта как дату переноса игры. Скорее всего, матч пройдет в этот день», – сказал Шайбеков.