Ротенберг о завершении карьеры: «Сосредоточен лишь на возвращении на поле, чтобы помочь «Локо»

Защитник «Локомотива» прокомментировал информацию о желании завершить карьеру и стать футбольным функционером.

«Сейчас тренируюсь два раза в день и сконцентрирован лишь на восстановлении и возвращении на поле, чтобы помочь команде.

Самое важное на данный момент – это мое здоровье. Все остальное будет зависеть от того, как поведет себя колено под полноценными нагрузками в общей группе и в матчах», – заявил Ротенберг.

За 5 сезонов в «Локомотиве» Ротенберг провел 10 матчей в . Срок его контракта истекает этим летом. Статистику защитника можно изучить здесь.

Баринов и Миранчук вернутся в общую группу «Локо» через несколько дней, Ротенберг – на финальной стадии восстановления