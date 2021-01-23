Ротенберг о завершении карьеры: «Сосредоточен лишь на возвращении на поле, чтобы помочь «Локо»

Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший премьер-лига Россия Футбол

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал информацию о желании завершить карьеру и стать футбольным функционером.

«Сейчас тренируюсь два раза в день и сконцентрирован лишь на восстановлении и возвращении на поле, чтобы помочь команде.

Самое важное на данный момент – это мое здоровье. Все остальное будет зависеть от того, как поведет себя колено под полноценными нагрузками в общей группе и в матчах», – заявил Ротенберг.

За 5 сезонов в «Локомотиве» Ротенберг провел 10 матчей в РПЛ. Срок его контракта истекает этим летом. Статистику защитника можно изучить здесь.

Баринов и Миранчук вернутся в общую группу «Локо» через несколько дней, Ротенберг – на финальной стадии восстановления

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