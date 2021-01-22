Winline и «Коммент.Шоу» эксклюзивно покажут матчи «Спартака» на зимних сборах в ОАЭ

«Спартак» проводит тренировочный сбор в ОАЭ. В рамках сбора команда Доменико Тедеско сыграет три матча – с «Пахтакором», «Шахтером» и «Ригой». Все три игры бесплатно покажет букмекерская компания Winline. Для просмотра достаточно зарегистрироваться.

Расписание матчей «Спартака» на сборах в ОАЭ (начало всех игр – 15:00):

30 января, «Спартак» – «Пахтакор»;

6 ферваля, «Спартак» – «Шахтер» Солигорск;

7 февраля, «Спартак» – «Рига».

Winline также предоставит возможность посмотреть прямые трансляции зрителям YouTube-канала «Коммент. Шоу». Ведущие проекта Денис Казанский, Роман Гутцайт, Нобель Арустамян и Константин Генич выступят в роли комментаторов матчей.

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