Глушенков покинул расположение «Спартака» и может уйти в «Химки» в аренду

Полузащитник может сменить команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 21-летний хавбек покинул расположение московского клуба на сборе в ОАЭ. Его могут арендовать .

Футболист пока не полностью восстановился после травмы передней крестообразной связки колена. Накануне только он не работал в общей группе красно-белых.

Ранее сообщалось, что на Глушенкова также претендуют , за которые он выступал во второй части прошлого сезона. Его статистику можно найти здесь.