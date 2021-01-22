Глушенков покинул расположение «Спартака» и может уйти в «Химки» в аренду

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может сменить команду в зимнее трансферное окно.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 21-летний хавбек покинул расположение московского клуба на сборе в ОАЭ. Его могут арендовать «Химки».
Футболист пока не полностью восстановился после травмы передней крестообразной связки колена. Накануне только он не работал в общей группе красно-белых.
Ранее сообщалось, что на Глушенкова также претендуют «Крылья Советов», за которые он выступал во второй части прошлого сезона. Его статистику можно найти здесь.