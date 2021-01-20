Сергей Овчинников: «Кикнадзе был не на своем месте. Смородская была лучше, как по мне»

Бывший тренер ЦСКА и экс-вратарь в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры» поделился мнением о ситуации со сменой руководства железнодорожников.

– Вы смотрите за тем, что сейчас происходит в «Локомотиве»?

– Конечно. Было бы глупо провести около 15 лет в клубе на разных должностях и не интересоваться.

– К сожалению, для Белозерова, руководителя РЖД, «Локомотив» превратился в головную боль. На ваш взгляд, нынешний «Локомотив» может ситуацию изменить, или нужны серьезные пертурбации в команде?

– Понимаете, когда сидишь по другую сторону баррикад, принято критиковать все время. «Позовите меня, и будет лучше». Ничего плохого я не могу сказать даже об .

На мой взгляд, сегодня я так анализирую, так по мне она лучше, чем Кикнадзе. Я думаю, что Кикнадзе точно был не на своем месте. Это не говорит о том, что он не разбирается в футболе или что он плохой человек – наверное, хороший – ну не пошло у него.

Ему не надо было туда лезть. Эта должность очень ответственная. Он может не согласиться, сказать: «Кто ты, что ты». Допускаю, что он меня и не знает. Ну, напомним, – сказал Овчинников.