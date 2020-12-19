Чалханоглу хочет получать 7 млн евро в «Милане». Клуб готов платить 3,5 млн

Полузащитник пока далек от соглашения с клубом по новому контракту.

По данным Sky Sport Italia, итальянский клуб предлагает 26-летнему игроку соглашение с зарплатой в 3,5 млн евро. Чалханоглу же хочет зарабатывать 7 млн евро в год. Агент игрока прибудет в Италию на следующей неделе, чтобы обсудить последнее предложение «Милана».

Чалханоглу повысил требования по зарплате, учитывая тот факт, что многие европейские клубы интересуются им. Из-за столь серьезного расхождения по этому вопросу предполагается, что итоги встречи между агентом и представителями клуба не станут оптимистичными.

В «Милане» опасаются, что если клуб согласится на условия Чалханоглу, остальные игроки, которым предстоит продлевать контракты, тоже начнут завышать финансовые требования.

Срок действующего контракта между клубом и футболистом истекает летом 2021 года. Ранее сообщалось, что Чалханоглу требует зарплату в размере 5 млн евро в год по новому соглашению. Сейчас игрок зарабатывает 2,5 млн евро.

В этом сезоне игрок сборной Турции забил один гол и сделал шесть ассистов в 16 матчах Серии А. Он был признан лучшим игроком турнира в декабре.