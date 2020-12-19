Киевское «Динамо» выпустит криптовалюту для фанатов. Токены можно будет использовать на стадионе

Киевское «Динамо» начало сотрудничество с блокчейн-компанией Moonwalk для создания собственной криптовалюты.

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на BusinessWire, планируется разработка первой спортивной блокчейн-экосистемы, которая будет ориентирована на фанатское движение киевлян. С помощью криптовалюты «Динамо» планирует получить дополнительное финансирование в условиях, когда болельщиков не допускают на стадионы.

Также это призвано увеличить вовлеченность болельщиков, которые смогут заработать токены, участвуя в клубных активностях, а затем использовать их при посещении стадиона или в виртуальных точках продажи. Криптовалюта будет доступной для покупки в начале 2021 года.

«Moonwalk помогает «Динамо» изменить правила игры спортивных команд в том, как мы взаимодействуем, социализируемся и монетизируем наши сообщества.

Возможность Moonwalk предоставлять нашим фанатам цифровой опыт, который вплетен в ткань наших собственных цифровых платформ, также гарантирует, что мы легко сможем привлечь больше болельщиков.

Мы очень рады возможности предложить нашим болельщикам эти огромные преимущества, которые повышают вовлеченность в наши игры, а также улучшают то, как мы монетизируем это в течение года», – сказал президент Игорь Суркис.