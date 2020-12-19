Маурисио Почеттино: «Лига чемпионов – цель «ПСЖ», это один из самых больших клубов мира»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Маурисио Почеттино Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о своих целях в парижском клубе.

«Лига чемпионов – это наша цель, это самый важный турнир. Первые матчи ЛЧ будут через месяц. Сейчас мы строимся, с возвращением травмированных у нас будет невероятный состав, и мы будем готовы к игре с «Барселоной».

«ПСЖ» – один из самых больших топ-клубов в мире. Сложно сравнивать с «Тоттенхэмом», потому что два этих клуба сильно различаются. У меня отличные воспоминания о Лондоне. Но я концентрируюсь на нашей первой игре. У меня в команде лучшие игроки мира, и я готов видеть здесь других.

Последние несколько месяцев были непростыми, потому что этот период в целом был сложным для мира. Мы будем двигаться день за днем, играть в футбол с эмоциями, которые сопровождают этот вид спорта. Но важно радовать тех, кто за нами следит», – сказал Почеттино.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья