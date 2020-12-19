«Реал» лидирует в борьбе за Алабу. Клуб ведет переговоры с агентом игрока о переходе летом

Защитник «Баварии» Давид Алаба, вероятно, покинет мюнхенский клуб в летнее трансферное окно.
Футболист, который не сумел договориться с «Баварией» о подписании нового соглашения, летом станет свободным агентом.
В борьбе за австрийца сейчас лидирует «Реал». Мадридский клуб ведет переговоры с агентом Алабы и намерен подписать его летом, однако официально сделка пока не оформлена.
С представителями Алабы связывались 5 клубов, однако игрок всегда мечтал играть за «Реал», сообщает журналист Фабрицио Романо.
В этом сезоне футболист провел 13 матчей за «Баварию» в Бундеслиге и забил один мяч. Его статистику можно найти здесь.
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