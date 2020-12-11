«Барселона» вышла на 5-е промежуточное место в Ла Лиге, обыграв «Реал Сосьедад» (2:1)

В перенесенном матче Ла Лиги «Барселона» была сильнее «Реал Сосьедад» (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Роналда Кумана выиграла 3 из 4 последних матчей в чемпионате.

После этого матча «блауграна» набрала 20 очков и занимает промежуточное 5-е место в чемпионате. У «Севильи», отстающей на 1 балл, есть матч в запасе.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги