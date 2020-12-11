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«Барселона» вышла на 5-е промежуточное место в Ла Лиге, обыграв «Реал Сосьедад» (2:1)

Теги Барселона Реал Сосьедад Ла Лига Sports.ru Футбол

В перенесенном матче Ла Лиги «Барселона» была сильнее «Реал Сосьедад» (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Роналда Кумана выиграла 3 из 4 последних матчей в чемпионате.

После этого матча «блауграна» набрала 20 очков и занимает промежуточное 5-е место в чемпионате. У «Севильи», отстающей на 1 балл, есть матч в запасе.

Барселона – Реал Сосьедад 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
16 декабря, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 27 Виллиан Жозе, 1:1 – 31 Альба, 2:1 – 43 де Йонг.
Барселонатер Стеген, Альба, Мингеса (Лангле, 79), Дест, Араухо, де Йонг, Бускетс (Аленья, 67), Педри (Пьянич, 74), Брэйтуэйт, Гризманн (Тринкау, 66), Месси.
Реал СосьедадРемиро, Ле Норман (Саньян, 85), Горосабель, Монреаль, Субельдия, Мерино, Гевара (Наварро, 56), Янузай (Барренечеа, 56), Субименди, Порту (Исак, 64), Виллиан Жозе.
Предупреждения:
Янузай (20), Бускетс (41), Барренечеа (58), Ле Норман (80), Тринкау (88), Аленья (90).

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