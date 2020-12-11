«Барселона» вышла на 5-е промежуточное место в Ла Лиге, обыграв «Реал Сосьедад» (2:1)

В перенесенном матче Ла Лиги «Барселона» была сильнее «Реал Сосьедад» (2:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Роналда Кумана выиграла 3 из 4 последних матчей в чемпионате.
После этого матча «блауграна» набрала 20 очков и занимает промежуточное 5-е место в чемпионате. У «Севильи», отстающей на 1 балл, есть матч в запасе.
- Дата проведения
- 16 декабря, 23.00, «Камп Ноу»
- Голы:
- 0:1 – 27 Виллиан Жозе, 1:1 – 31 Альба, 2:1 – 43 де Йонг.
-
Барселона –
тер Стеген, Альба, Мингеса (Лангле, 79), Дест, Араухо, де Йонг, Бускетс (Аленья, 67), Педри (Пьянич, 74), Брэйтуэйт, Гризманн (Тринкау, 66), Месси.
-
Реал Сосьедад –
Ремиро, Ле Норман (Саньян, 85), Горосабель, Монреаль, Субельдия, Мерино, Гевара (Наварро, 56), Янузай (Барренечеа, 56), Субименди, Порту (Исак, 64), Виллиан Жозе.