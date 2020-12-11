Василий Березуцкий: «Верю, что ЦСКА может стать чемпионом в этом сезоне. Почему нет?»

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий, сейчас работающий в тренерском штабе клуба, высказался о шансах клуба выиграть РПЛ.

– Когда ЦСКА снова будет первым?

– Я надеюсь, в этом сезоне.

– Серьезно?

– А почему нет?

– А в следующем сезоне «Спартак», потому что у них 100-летие клуба?

– А у нас сейчас по такому принципу чемпионами становятся?

– Ну, я не знаю, просто интересуюсь.

– Я верю, что ЦСКА в этом сезоне может стать чемпионом. И я буду в это верить. Правило такое: никогда не сдаваться. Пока у тебя есть шанс, под гильотину смысла нет голову класть. Пока есть возможность, пока есть вероятность того, что мы можем стать чемпионами, – сказал Березуцкий.

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