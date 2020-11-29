«Лимит можно отменять, только когда в клубах перебор классных российских ребят». Колосков об РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о лимите на легионеров в .

– Нужно находить баланс между интересами сборной и клубов. Вот на днях «Краснодар» сыграл вничью с «Челси». Достойный результат, но если посмотреть на стартовый состав нашей команды, то там только 2 россиянина!

Нынешний лимит может, по идее, и до абсурда довести! Ведь сборная, как правило, формируется из игроков 6 ведущих клубов. И что мы можем получить, если одновременно в составах команд на поле станут выходить 8 легионеров? Остается 3 россиянина. Умножаем на 6 — получаем 18 человек, из них 3 вратаря. Значит, грубо говоря, у Черчесова остается всего 15 полевых футболистов... И как быть? Полнейший абсурд!

Возможно, стоит ужесточать требования к приезжающим в Россию легионерам. Чтобы у них в активе уже был определенный процент матчей за сборные. Или найти еще какой-то критерий качества приобретаемых за рубежом новичков. Никто же пока не отменял старого принципа «лучше меньше, да лучше».

— Какова, по-вашему, оптимальная формула лимита для России?

— Считаю, что, возможно, стоит вернуться к прежней: 6 россиян плюс 5 иностранцев на поле. Была же в свое время такая рекомендация от ФИФА.

Лимит можно отменять только в том случае, когда у нас косяками начнут появляться талантливые футболисты! Когда в каждой команде настанет перебор классных российских ребят. Вот тогда пожалуйста — убирайте ограничения. Но не раньше! А сейчас получим 11 иностранцев на поле.

Нужно попросить руководителей клубов доложить на исполкоме РФС, как работают их академии. Чем они занимаются? Кого за 10 лет воспитали?

Сравните с НХЛ. Там, наверное, сейчас около 30 наших хоккеистов. И большинство из них — на ведущих ролях в своих клубах, снайперы, ассистенты. Хоккей развивается в правильном русле. А если наши футболисты невостребованы на Западе, значит, мы недотягиваем до зарубежных стандартов, – сказал Колосков.