Моуринью о карьере тренера: «20 лет назад брали во внимание только экс-игроков. Сейчас – нет, и это мое наследие»

Главный тренер рассказал, какое влияние на футбол оказал его карьерный успех.

«Сейчас люди уже по-другому смотрят на назначения главных тренеров. Сейчас получить работу можно иными путями, при этом 20-30 лет назад был барьер, потому что брали во внимание только бывших игроков.

Со временем люди, получающие академическое образование и совмещающие его с футбольной деятельностью, причем необязательно быть игроком топ-уровня, все равно могли добиться успеха.

Сегодня любой ребенок, любящий футбол, но не обладающий большим талантом для того, чтобы вырасти в топ-игрока, любой студент, выбравший другой путь и начавший заниматься спортивной наукой и футбольной деятельностью, может быть не хуже, а то и лучше, чем любой другой.

Я столкнулся с таким барьером в свое время, сейчас его больше нет. Честно говоря, я считаю это своим наследием», – сказал Моуринью.