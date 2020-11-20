Антуан Гризманн: «Пора расставить все по своим местам. С меня хватит»

Форвард «Барселоны» дал интервью телеканалу Movistar, оно должно выйти сегодня ночью.

Ожидается, что француз в том числе расскажет о своих взаимоотношениях с нападающим каталонцев .

«Я не выступал с момента презентации [в день прихода в «Барсу»]. Как я сказал в тот день, хочу говорить не за пределами поля, а на нем. Таков я.

Играть в футбол – именно это получается у меня лучше всего. Но пора все расставить по своим местам. Накопилось много всего. С меня хватит», – приводит Diario Sport слова Гризманна.

«Устал быть причиной всех проблем». Вокруг Месси было шумно и во время перерыва на сборные – наехал бывший агент Гризманна