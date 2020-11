Джокович показал празднование Роналду. Криштиану оценил: «Неплохо, брат 🤔😅»

Первая ракетка мира спародировал жест, которым форвард отмечает голы.

«Криштиану, как у меня получилось? 😂» – спросил серб в твиттере.

«Неплохо, брат 🤔😅», – ответил португалец.

В воскресенье Джокович стартует на Итоговом турнире ATP в Лондоне. Он попал в одну группу с россиянином Даниилом Медведевым, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом.

