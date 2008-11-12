Роналду приехал в Лондон на матч Джоковича на итоговом турнире ATP

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, вчера забивший гол «Милану» (2:0) в серии А, приехал с семьей в Лондон на итоговый турнир ATP.
33-летний португалец присутствует на стартовом матче первой ракетки мира Новака Джоковича, играющего с американским №1 Джоном Изнером.
Never mind Ballon d’Or, more like Ball-on d’Floor...@Cristiano @juventusfc #NittoATPFinals pic.twitter.com/DdTc9FFmkc— Tennis TV (@TennisTV) 12 ноября 2018 г.
Джокович, во второй половине сезона выигравший «Уимблдон», US Open и еще два «Мастерса», пятикратный чемпион ATP Finals. Независимо от результата на нынешнем турнире, он в пятый раз закончит год первой ракеткой мира.