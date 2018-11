Роналду приехал в Лондон на матч Джоковича на итоговом турнире ATP

Форвард «Ювентуса» , вчера забивший гол «Милану» (2:0) в серии А, приехал с семьей в Лондон на итоговый турнир ATP.

33-летний португалец присутствует на стартовом матче первой ракетки мира , играющего с американским №1 Джоном Изнером.

Never mind Ballon d’Or, more like Ball-on d’Floor...@Cristiano @juventusfc #NittoATPFinals pic.twitter.com/DdTc9FFmkc