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    Роналду приехал в Лондон на матч Джоковича на итоговом турнире ATP

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Новак Джокович видео светская хроника болельщики ATP ATP Finals Теннис

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, вчера забивший гол «Милану» (2:0) в серии А, приехал с семьей в Лондон на итоговый турнир ATP.

    33-летний португалец присутствует на стартовом матче первой ракетки мира Новака Джоковича, играющего с американским №1 Джоном Изнером.

    Джокович, во второй половине сезона выигравший «Уимблдон», US Open и еще два «Мастерса», пятикратный чемпион ATP Finals. Независимо от результата на нынешнем турнире, он в пятый раз закончит год первой ракеткой мира.

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