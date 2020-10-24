Александр Соболев: «Динамо» Барнаул получило, условно, 20 млн за мой переход в «Спартак». За что? Все оплачивали родители»

Нападающий высказался о компенсациях, выплачиваемых клубам, в которых игроки занимались в детстве, после трансферов.

– Я вообще хотел поднять тему компенсаций. Вот я сейчас перешел в «Спартак». «Динамо» Барнаул получило за этот переход, условно, 20 миллионов рублей. А за что? Все соревнования, бутсы, мячи, аренду зала – все оплачивали родители.

За что они получили деньги? За то, что меня воспитали? Но кто меня воспитал? Меня воспитали тренер и родители. За это им огромная благодарность от меня. Единственное, за что городу спасибо, они предоставляли искусственное поле, которое там постелили. За что еще?

– За то, что обеспечивали бесплатными занятиями спортом, инвентарем.

– Ага. Только сейчас мне звонит тренер, который вел меня с детства, и говорит: «У нас закончились мячи. Вышли, пожалуйста». Я выслал.

Повторю: аренду залов, экипировку, игровую форму, бутсы – все это оплачивали родители. Соревнования, проживание, питание, поезд, самолет – тоже родители.

У меня была ситуация, когда у родителей одного парня не было денег – и все скидывались, чтобы ему оплатить поездку в Новороссийск на турнир. Это стоило примерно 30 тысяч.

Такие клубы, как «Спартак», «Краснодар», они дают детям все условия. А какие условия создавало и создает «Динамо» Барнаул?

– Так если Барнаул получил от тебя условные 20 миллионов, то теперь закупит и мячи, и все остальное.

– Ну и почему тогда тренер две недели назад опять звонит мне и говорит: «У нас мячи рвутся, нет мячей». И я отправляю 20 штук. На что тогда идут деньги, если у них нет мячей?

– Думаешь, деньги не доходят до детей?

– Наверное. Возможно, их получает главная команда, которая играет во второй лиге. А у детей – вы же знаете – там каждые полгода нужна новая экипировка, каждые 3-4 месяца новые бутсы. Опять же соревнования.

Поехал из Барнаула до Новосибирска 200 километров – 15 тысяч отдай, полетел до Новороссийска – еще 15 тысяч. Постоянно так.

Тогда я спрошу: а что делает для детей клуб? За что ему должны выплатить деньги? Если даже тренерам мы скидывались (и сейчас родители скидываются), чтобы какая-то зарплата у них была. Вот тренеру и перечисляйте, – заявил Соболев.