Семак о вираже и Дзюбе: «Ни один родитель не отвернется от сына. Ошибки совершают все»

Главный тренер высказался касательно ситуации вокруг нападающего , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Как вы относитесь к тому, что скандировал вираж? Как эта ситуация повлияет на Дзюбу?

– Ошибки совершают все. Для меня футболисты – как дети.

Думаю, ни один родитель не отвернется от своего сына, несмотря практически ни на что. Я делаю все, что могу.

Единственное, что может сделать Дзюба – завоевывать доверие виража своей игрой и самоотдачей. Он должен выполнять свою работу на сто процентов.

Что будет дальше, не знаем. И завтра, и послезавтра, – сказал Семак.

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