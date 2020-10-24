Глушаков об РПЛ: «Уровень упал после ЧМ. Нет сверхтоповых игроков. Можно Влашича выделить – и все»

Полузащитник «Химок» поделился мнением об уровне чемпионата России.

– Уровень российского футбола упал по сравнению с теми годами, когда ты играл в Лиге чемпионов?

– Уровень упал после чемпионата мира. Это можно и по командам посмотреть, и по топ-футболистам, которые раньше приезжали в наш чемпионат: тот же Промес, Халк и многие другие.

В последних играх Лиги чемпионов взяли мало очков. Есть над чем задуматься и к чему стремиться, так что можно выйти из этой ситуации.

– Ты сейчас играешь за «Химки». Тебе тяжело смотреть матчи Лиги чемпионов?

– Есть такое. Ты хочешь там играть. Ничего страшного, жизнь идет. Посмотрим, что дальше будет.

– сыграли с лидерами чемпионата: чувствуется ли разница в классе?

– Не чувствуется ничего. Есть футболисты, есть именитые клубы с разными бюджетами, а играют плюс-минус одни и те же футболисты.

Нет таких сверхтоповых игроков. Да, можно Влашича выделить в . Все, в принципе, – сказал Глушаков.