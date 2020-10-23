УЕФА может сделать замечание «Боруссии» после того, как фанаты «Зенита» попали на матч ЛЧ

УЕФА может применить санкции к дортмундской «Боруссии» после того, как несколько болельщиков «Зенита» оказались на трибунах стадиона «Сигнал Идуна Парк» во время матча группового этапа чемпионов.

«Перед матчем была картина, когда к стадиону подходили люди, показывали стюардам паспорт, и их пускали. Понятно, что клуб в этой ситуации ни при чем, и со стороны к «Зениту» не будет никаких претензий, скорее, замечания последуют принимающей стороне как организатору матча.

Клубы по служебным каналам традиционно сообщают друг другу о возможных нарушениях, предостерегая их. Тем не менее ряд болельщиков пытался пройти на игру, выдавая себя за СМИ, видимо, местная служба стюардов просто пропустила их», – сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Боруссия» считает, что «Зенит» сделал аккредитации фанатам для прохода на стадион. Немецкий клуб обращался в УЕФА.

На одной из фотографий с игры было видно мужчину в футболке с надписью Music Hall (одна из зенитовских фан-группировок – прим. Sports.ru), он стоял в месте, отведенном для представителей прессы.

На другой фотографии видно, как четыре человека в капюшонах переносят флаг с надписью «Северный Бастион» (название еще одной группировки фанатов «Зенита» – прим. Sports.ru).

Стюарды «Боруссии» провели фанатов «Зенита» на стадион, не проверив аккредитации (Sport24)