«Бавария» продлила рекордную серию до 13 побед подряд в ЛЧ

Теги Локомотив Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Ханс-Дитер Флик Футбол

«Бавария» обыграла «Локомотив» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Мюнхенская команда одержала 13-ю победу подряд в этом турнире, продлив собственную рекордную серию.

В прошлом розыгрыше ЛЧ «Бавария», завоевавшая трофей, одержала 11 побед подряд. Еще две победы команда одержала на старте нынешнего розыгрыша турнира.

Отметим, что в сезоне-2002/03 «Барселона» одержала 11 побед подряд в ЛЧ, если учитывать матчи квалификации. Однако УЕФА в своей официальной статистике игры квалификации не учитывает.

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