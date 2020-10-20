«Бавария» продлила рекордную серию до 13 побед подряд в ЛЧ

«Бавария» обыграла «Локомотив» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
Мюнхенская команда одержала 13-ю победу подряд в этом турнире, продлив собственную рекордную серию.
В прошлом розыгрыше ЛЧ «Бавария», завоевавшая трофей, одержала 11 побед подряд. Еще две победы команда одержала на старте нынешнего розыгрыша турнира.
Отметим, что в сезоне-2002/03 «Барселона» одержала 11 побед подряд в ЛЧ, если учитывать матчи квалификации. Однако УЕФА в своей официальной статистике игры квалификации не учитывает.