Коман и Мората – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

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УЕФА запустил голосование за лучшего игрока стартового тура группового этапа Лиги чемпионов. На награду претендуют четыре футболиста.

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората сделал дубль в матче с киевским «Динамо» (2:0).

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман забил два гола и отдал результативную передачу в игре с «Атлетико» (4:0).

На счету полузащитника «Шахтера» Тете гол и ассист в матче с «Реалом» (3:2).

Защитник «РБ Лейпциг» Анхелиньо оформил дубль во встрече с «Истанбулом» (2:0).

Что себе позволяет Коман? Вывернул Фелипе наизнанку и прибил «Атлетико» (а всего сделал 3 из 4 голов)

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