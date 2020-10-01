Коман и Мората – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока стартового тура группового этапа Лиги чемпионов. На награду претендуют четыре футболиста.

Форвард сделал дубль в матче с киевским «Динамо» (2:0).

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман забил два гола и отдал результативную передачу в игре с «Атлетико» (4:0).

На счету полузащитника Тете гол и ассист в матче с «Реалом» (3:2).

Защитник Анхелиньо оформил дубль во встрече с «Истанбулом» (2:0).

Что себе позволяет Коман? Вывернул Фелипе наизнанку и прибил «Атлетико» (а всего сделал 3 из 4 голов)