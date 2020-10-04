Газизов о дебюте Мозеса: «С его выходом «Спартак» добавил. Видно, что он мастер»

Теги Спартак премьер-лига Россия Виктор Мозес Шамиль Газизов Футбол

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил дебют полузащитника Виктора Мозеса за красно-белых в матче РПЛ с «Химками» (3:2).

«Вы знаете, пока Мозес не вышел, счет был 0:1 в пользу «Химок». Мне кажется, с его выходом команда добавила. При этом Виктор пока еще даже ни разу не проводил тренировку с командой, и в такую игру сложно входить, но видно, что он мастер и помощник для нас.

Теперь все зависит от нас и от него, как мы вместе будем действовать», – сказал Газизов.

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