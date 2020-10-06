Николич о Райковиче: «Ему было нужно время, но сейчас он готов играть. Сколько сыграл Кокорин? Гайч?»

Главный тренер рассказал о решении пригласить в команду защитника Слободана Райковича.

– Вас критикуют за Райковича. Говорят, они – «Локомотив» – нам лапшу на уши вешают, рассказывают про молодых футболистов, приезжает 34-летний серб (Райковичу 31 год – Sports.ru), который не играет последние годы, приходит центральным защитником. И в матче, когда получает травму Чорлука, выпускают не его, а меняют позицию Магкееву, выпускают другого футболиста. Это что вообще такое?

– По тактике это моя работа.

– А что, Райкович не готов играть центральным защитником?

– Не-не. Но мы играли дома, знаешь, против команды («Химок» – Sports.ru), у которой было до этого момента 10 игроков в 30 метрах от гола (от ворот – Sports.ru). У нас была идея... Мы думаем об этом перед игрой, мы не принимаем решения в моменте, что может случиться в игре, что поменять, как поменять. Чорлука чувствовал чуть-чуть [дискомфорт] перед игрой. Мы были к этому готовы.

По поводу Райковича очень просто ответить.

У нас Чорлука капитан, очень хорошо играет. Я очень доволен им как человеком, как игроком. Он был в очень хорошей форме. Очень жаль, что он получил травму. Надеюсь, не серьезную, сегодня или завтра узнаю.

Появился молодой Мурило. Да, были одна-две ошибки, но хорошо играл. Кто хочет реально смотреть за игрой – он играет очень хорошо. У нас было 4 или 5 сухих матчей подряд.

Я не хочу менять оборону, которая проводит сухие матчи. Какой тренер будет менять оборону после сухих матчей? Подожди, это первое.

Второе. Чорлука, возможно, закончит карьеру следующим летом. И мы не можем в обороне играть только молодыми игроками, нам нужен один опытный.

У нас не много левоногих игроков. Вообще немного, особенно когда Леша (Миранчук – Sports.ru) уехал. Может быть, три на всю команду, очень мало, нехороший баланс левоногих и правоногих.

Райкович – опытный, и он будет сейчас играть, если Чорлука не будет играть. Ему было нужно время подготовиться. Люди думают: купишь игрока сегодня – он играет завтра. Так не бывает. Сколько матчей сыграл Кокорин в , например? Сколько сыграл Гайч в ? Понимаешь? Ему было нужно время, но сейчас он готов и будет играть.

И третья причина – очень хороший человек в раздевалке и на поле. Какой человек – это важно для меня как тренера. Даже игрок, который сидит на скамейке, должен быть хорошим для команды.

И четвертая причина: он и Миша Лысов – русский, молодой, вернулся из Португалии (видимо, Николич имел в виду Виталия Лысцова – прим. Sports.ru) – дешевле, понимаешь? Играют не за большие деньги, – сказал Николич в интервью Нобелю Арустамяну.