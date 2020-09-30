РФС признал все спорные решения Турбина в матче «Сочи» – «Ростов» верными. Ранее арбитра отстранили

Стали известны итоги заседания экспертно-судейской комиссии РФС, в ходе которого были рассмотрены эпизоды из матчей 10-го тура РПЛ.

Все спорные решения арбитра , принятые им в матче между «Сочи» и «Ростовом» (4:2), были признаны верными.

Речь идет об эпизоде на 60-й минуте игры, когда судья не назначил 11-метровый удар в ворота .

Также сказано, что Турбин имел формальные основания для удаления игрока «Ростова» на 63-й минуте.

Кроме того, верным названо и удаление главного тренера после окончания матча.

Отметим, что ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о временном отстранении Турбина от работы на матчах РПЛ. Он объяснил это решение неудовлетворительной оценкой, полученной арбитром после матча «Сочи» – «Ростов».

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