Галицкий, Ротенберги и Дюков вошли в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по итогам 2019 года.
Возглавил рейтинг президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, его состояние оценено в 19,7 млрд долларов.
2. Владимир Лисин (президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации (ESC) и Международной федерации стрелкового спорта (ISSF)) – 18,1 млрд
3. Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС) – 17,1
4. Алексей Мордашов (владелец «Северстали») – 16,8
5. Вагит Алекперов (президент «Лукойла») – 15,2
6. Геннадий Тимченко (президент СКА, председатель совета директоров КХЛ, вице-президент ОКР) – 14,4
7. Алишер Усманов (президент Международной федерации фехтования (FIE)) – 13,4
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10. Роман Абрамович (владелец «Челси») – 11,3
11. Михаил Прохоров (экс-владелец «Бруклина», экс-президент СБР) – 11,2
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13. Сулейман Керимов (экс-владелец «Анжи») – 10
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15. Виктор Рашников (владелец магнитогорского «Металлурга») – 7,3
16. Искандер Махмудов (президент УГМК) – 7,2
17. Дмитрий Рыболовлев (владелец «Монако») – 6,6
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20. Леонид Федун (владелец «Спартака») – 6,3
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23. Петр Авен (член попечительского совета РФС) – 4,6
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29. Сергей Галицкий (владелец «Краснодара») – 3,4
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36. Аркадий Ротенберг (член совета директоров КХЛ) – 2,8
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61. Иван Саввиди (владелец ПАОК) – 1,6
62. Олег Тиньков (основатель «Тинькофф Банка» – титульного спонсора РПЛ) – 1,6
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81. Борис Ротенберг (президент футбольного «Сочи») – 1,2
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124. Роман Авдеев (владелец «Торпедо») – 750 млн
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184. Александр Дюков (президент РФС) – 500 млн