Галицкий, Ротенберги и Дюков вошли в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes

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Журнал Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по итогам 2019 года.

Возглавил рейтинг президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, его состояние оценено в 19,7 млрд долларов.

2. Владимир Лисин (президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации (ESC) и Международной федерации стрелкового спорта (ISSF)) – 18,1 млрд

3. Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС) – 17,1

4. Алексей Мордашов (владелец «Северстали») – 16,8

5. Вагит Алекперов (президент «Лукойла») – 15,2

6. Геннадий Тимченко (президент СКА, председатель совета директоров КХЛ, вице-президент ОКР) – 14,4

7. Алишер Усманов (президент Международной федерации фехтования (FIE)) – 13,4

...

10. Роман Абрамович (владелец «Челси») – 11,3

11. Михаил Прохоров (экс-владелец «Бруклина», экс-президент СБР) – 11,2

...

13. Сулейман Керимов (экс-владелец «Анжи») – 10

...

15. Виктор Рашников (владелец магнитогорского «Металлурга») – 7,3

16. Искандер Махмудов (президент УГМК) – 7,2

17. Дмитрий Рыболовлев (владелец «Монако») – 6,6

...

20. Леонид Федун (владелец «Спартака») – 6,3

...

23. Петр Авен (член попечительского совета РФС) – 4,6

...

29. Сергей Галицкий (владелец «Краснодара») – 3,4

...

36. Аркадий Ротенберг (член совета директоров КХЛ) – 2,8

...

61. Иван Саввиди (владелец ПАОК) – 1,6

62. Олег Тиньков (основатель «Тинькофф Банка» – титульного спонсора РПЛ) – 1,6

...

81. Борис Ротенберг (президент футбольного «Сочи») – 1,2

...

124. Роман Авдеев (владелец «Торпедо») – 750 млн

...

184. Александр Дюков (президент РФС) – 500 млн

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