«Ливерпуль» объявил о покупке Жоты у «Вулверхэмптона»

Полузащитник Диогу Жота перешел из в «Ливерпуль».

Португалец заключил с мерсисайдцами долгосрочный контракт. Он будет выступать за клуб под 20-м номером.

Ранее сообщалось, что за трансфер 23-летнего хавбека заплатят 41 млн фунтов, однако сумма может вырасти до 45 млн в зависимости от выступлений Жоты и результатов «Ливерпуля».

«Ливерпуль» неожиданно взял еще и Жоту из «Вулвз» за 41 млн фунтов. Он нестабилен, но выигрывал ЛЧ и ЛЕ (в Football Manager)