«Ливерпуль» объявил о покупке Жоты у «Вулверхэмптона»

Полузащитник Диогу Жота перешел из «Вулверхэмптона» в «Ливерпуль».
Португалец заключил с мерсисайдцами долгосрочный контракт. Он будет выступать за клуб под 20-м номером.
Ранее сообщалось, что за трансфер 23-летнего хавбека заплатят 41 млн фунтов, однако сумма может вырасти до 45 млн в зависимости от выступлений Жоты и результатов «Ливерпуля».
It’s time… #JotaSaturday 🤩 pic.twitter.com/2Z8Tav8lBw— Liverpool FC (@LFC) September 19, 2020
«Ливерпуль» неожиданно взял еще и Жоту из «Вулвз» за 41 млн фунтов. Он нестабилен, но выигрывал ЛЧ и ЛЕ (в Football Manager)