«Ман Сити» готовит презентацию Месси, «Тампа» выбила «Бостон», травма Кучерова, Загитова – в «Ледниковом периоде», фото Дзюбы с Соболевым и другие новости утра

1. «Краснодар» сыграет с «Бенфикой» или ПАОК в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. «Динамо» в Грузии встретится с тбилисским «Локомотивом» в другом еврокубке. Кроме того, «Краснодар» представил третью форму – черную с салатовыми вставками.

2. Фигуристка Загитова, как пишут, станет ведущей шоу «Ледниковый период». Видимо, соревнования уже в прошлом.

3. В «Барселоне» считают, что единственный способ уйти для Месси – пропустить год и отказаться от зарплаты.

Лео не накажут за пропуск теста на коронавирус, но клуб не будет перечислять зарплату за дни, когда игрок отсутствует на тренировках.

На этом фоне «Барселона» отпустила Ракитича в «Севилью» и планирует спровадить Суареса в «Ювентус», а Видаля – в «Интер». «Манчестер Сити» начал готовиться к презентации Месси.

Также стало известно, что сезон Ла Лиги начнется в уик-энд 12-13 сентября. Встречи «Барсы» с «Реалом» намечены на 25 октября и 11 апреля. Месси сообщил, что он не явится к началу чемпионата.

4. В твиттере сборной России появилось совместное фото Дзюбы и Соболева. Оба говорят, что конфликта между ними не было.

5. В Кубке Стэнли «Тампа» выбила «Бостон» (4-1, 3:2 2ОТ в пятом матче) и вышла в финал Востока в 4-й раз за 6 сезонов.

Этому не помешала даже травма Кучерова, сыгравшего всего 9 минут. Стеной стоял Василевский, отразивший в общей сложности 45 бросков.

«Даллас» уступил «Колорадо», несмотря на 3 очка Гурьянова. Вернувшийся в ворота после травмы Бишоп сыграл только 14 минут и был заменен на Худобина после 4 пропущенных шайб.

Тем временем, «Вашингтон» начал переговоры с бывшим тренером «Нэшвилла» Лавиолеттом, ранее выводившим в финал три разных команды.

6. «Салават Юлаев» подал апелляцию в арбитражный суд. Клуб не хочет платить 215 млн рублей налога на роскошь.

7. Лучший бомбардир Серии А Иммобиле, выигравший «Золотую бутсу» по итогам европейского сезона, продлил контракт с «Лацио» до 2025 года. Ибрагимович решил остаться в «Милане», соглашение уже подписано. Мхитарян окончательно перешел в «Рому», контракт с «Арсеналом» расторгнут. В Италии будет интересно!

8. Ван де Бек прошел медосмотр для «МЮ». «Аякс» уже одобрил бумаги, подтверждающие трансфер игрока. Сульшер хочет, чтобы «МЮ» купил еще и Упамекано.

«Челси» скоро объявит о переходе Хавертца. Игрок не проходил медосмотр с «Байером». Зато в Леверкузене будет Шик.

9. Клубы РПЛ подумывают изменить лимит на легионеров: 12 в заявке и 7+4 на поле.

10. «Локомотив» вел переговоры по Бентеке, но вышел из них из-за высоких запросов «Кристал Пэлас». Общение еще могут возобновить. Глушаков и «Локомотив» контактировали на предмет контракта. Случится яркий камбэк?

11. Форвард ЦСКА Чалов из-за проблем с коленом покинул расположение молодежной сборной России. Хавбек «Спартака» Тил выбыл на три недели ввиду повреждения связок голеностопа.

12. Около 20 человек напали на фанатов «Зенита» в хинкальной в Москве после матча с «Локомотивом».

13. В плей-офф НБА 40 очков Батлера помогли «Майами» победить в 1-м матче с «Милуоки», «Оклахома» сравняла счет с «Хьюстоном» и другие результаты.

Ингрэм признан самым прогрессирующим баскетболистом в лиге.

14. US Open. У мужчин Джокович, Циципас, Зверев, Шаповалов вышли во 2-й круг, Донской выбыл, а все результаты – здесь.

У женщин дальше идут Грачева, Осака, Ястремская, Квитова, вылетели Касаткина, Блинкова, Хромачева, остальные результаты – здесь.

15. Экс-биатлонист Иван Черезов, баллотирующийся в думу Ижевска, опубликовал пост, где назвал себя олимпийским чемпионом, хотя он ни разу не побеждал на Играх.

16. В Беларуси футболисту Козеке силовики сломали позвонок при задержании. Его и другого игрока «Крумкачей» уже отпустили.

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