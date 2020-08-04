Твиттер сборной России выложил фото Дзюбы с Соболевым: «🤝🤝🤝»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу соцсети Александр Соболев Футбол

Официальный аккаунт сборной России в твиттере опубликовал фото нападающих Артема Дзюбы и Александра Соболева.

«🤝🤝🤝», – подписана фотография.

Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, объясняя невызов форварда «Спартака» в расположение сборной, заявил, что «между Дзюбой и Соболевым неприязнь»

Затем стало известно, что игрок «Спартака» позвонил Дзюбе, и они урегулировали недопонимание. После этого Соболев получил вызов в сборную, так как форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко получил травму.

Дзюба о Соболеве: «Бред, никакого конфликта и извинений не было. Созвонились, поговорили по-мужски»

Александр Соболев: «Конфликта с Дзюбой не было, все раздули. Никто не извинялся»

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