Твиттер сборной России выложил фото Дзюбы с Соболевым: «🤝🤝🤝»

Официальный аккаунт сборной России в твиттере опубликовал фото нападающих Артема Дзюбы и Александра Соболева.
«🤝🤝🤝», – подписана фотография.
Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, объясняя невызов форварда «Спартака» в расположение сборной, заявил, что «между Дзюбой и Соболевым неприязнь».
Затем стало известно, что игрок «Спартака» позвонил Дзюбе, и они урегулировали недопонимание. После этого Соболев получил вызов в сборную, так как форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко получил травму.
Дзюба о Соболеве: «Бред, никакого конфликта и извинений не было. Созвонились, поговорили по-мужски»
Александр Соболев: «Конфликта с Дзюбой не было, все раздули. Никто не извинялся»
🤝🤝🤝— Сборная России (@TeamRussia) August 31, 2020
⠀#НашиПарни pic.twitter.com/BUZdGclbcz