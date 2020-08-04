Сергей Герасимец: «Фальсификацию выборов в Беларуси признали все демократические страны. На избирательном участке был фарс»

Бывший игрок «Зенита» , комментируя для Tribuna.com события, происходящие в Беларуси, высказался о результатах президентских выборов в стране.

– В первые дни после выборов белорусы столкнулись с беспрецедентной жестокостью силовиков…

– Это безобразие и бесчеловечность! До слез обидно за тех, кто пострадал. Моя супруга просто рыдала от увиденного. Белорусский народ не заслуживает такого отношения. По сути, мы увидели элемент гражданской войны.

Считаю белорусов самым миролюбивым народом в Европе. Скажите, почему он должен терпеть такие оскорбления и унижения? Еще раз, я приезжал играть за сборную Беларуси для народа, поэтому не мог остаться в стороне и подписался под открытым письмом спортсменов.

Вообще, 9 августа я стал свидетелем того, что племянница моей супруги не смогла проголосовать в Санкт-Петербурге. Она простояла в очереди с утра до самого вечера, но так и не сумела отдать голос. А за ней стояли еще тысячи людей.

То, что происходило на избирательном участке, выглядело фарсом. Это нарушение всех избирательных прав. Наверное, больше половины избирателей просто не попало в консульство. Нельзя так относиться к людям!

Поэтому когда на акции протеста вышла почти вся страна, то фальсификация выборов стала на лицо. Смело об этом заявляю. Все демократические страны признали фальсификацию президентских выборов в Беларуси. Считаю, белорусский народ должен иметь право на самоопределение.

– Победа Александра Лукашенко на выборах с 80 процентами голосов – это издевательство?

– Меня это поразило. Не нужно быть большим математиком. Просто посмотрите, сколько людей сейчас выходят на улицы. О чем тут говорить? Причем митинги никто не организует. Люди просто выходят и по доброй воле присоединяются друг к другу.

Этот протест не несет в себе хулиганства и вандализма. Люди просто хотят, чтобы их услышали и дали возможность провести честные выборы. Это слишком большие требования для гражданского общества? Это просто мизер! – заявил Герасимец.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства . ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов. Несанкционированные акции жестко подавляются силовиками.

Президент России Владимир Путин признал результаты выборов в Беларуси легитимными.