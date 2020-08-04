Сергей Герасимец: «Фальсификацию выборов в Беларуси признали все демократические страны. На избирательном участке был фарс»

Теги высшая лига Беларусь Сергей Герасимец 1965 Александр Лукашенко Политика Футбол

Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец, комментируя для Tribuna.com события, происходящие в Беларуси, высказался о результатах президентских выборов в стране.

– В первые дни после выборов белорусы столкнулись с беспрецедентной жестокостью силовиков…

– Это безобразие и бесчеловечность! До слез обидно за тех, кто пострадал. Моя супруга просто рыдала от увиденного. Белорусский народ не заслуживает такого отношения. По сути, мы увидели элемент гражданской войны.

Считаю белорусов самым миролюбивым народом в Европе. Скажите, почему он должен терпеть такие оскорбления и унижения? Еще раз, я приезжал играть за сборную Беларуси для народа, поэтому не мог остаться в стороне и подписался под открытым письмом спортсменов.

Вообще, 9 августа я стал свидетелем того, что племянница моей супруги не смогла проголосовать в Санкт-Петербурге. Она простояла в очереди с утра до самого вечера, но так и не сумела отдать голос. А за ней стояли еще тысячи людей.

То, что происходило на избирательном участке, выглядело фарсом. Это нарушение всех избирательных прав. Наверное, больше половины избирателей просто не попало в консульство. Нельзя так относиться к людям!

Поэтому когда на акции протеста вышла почти вся страна, то фальсификация выборов стала на лицо. Смело об этом заявляю. Все демократические страны признали фальсификацию президентских выборов в Беларуси. Считаю, белорусский народ должен иметь право на самоопределение.

– Победа Александра Лукашенко на выборах с 80 процентами голосов – это издевательство?

– Меня это поразило. Не нужно быть большим математиком. Просто посмотрите, сколько людей сейчас выходят на улицы. О чем тут говорить? Причем митинги никто не организует. Люди просто выходят и по доброй воле присоединяются друг к другу.

Этот протест не несет в себе хулиганства и вандализма. Люди просто хотят, чтобы их услышали и дали возможность провести честные выборы. Это слишком большие требования для гражданского общества? Это просто мизер! – заявил Герасимец.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов. Несанкционированные акции жестко подавляются силовиками.

Президент России Владимир Путин признал результаты выборов в Беларуси легитимными.

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