«Тампа» вышла в финал конференции в 4-й раз за 6 сезонов, выбив «Бостон» 4-1

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«Тампа» выиграла серию второго раунда Кубка Стэнли у «Бостона» – 4-1 (3:2 2ОТ в пятом матче). 

Таким образом, «Лайтнинг» вышли в финал Восточной конференции в 4-й раз за 6 последних сезонов.

Ранее «молнии» доходили до этой стадии в 2015 (выиграли у «Рейнджерс», проиграли «Чикаго» в финале Кубка Стэнли), 2016 (проиграли «Питтсбургу»), 2018 (проиграли «Вашингтону») годах.  

Соперником «Тампы» в борьбе за выход в финал Кубка Стэнли будет победитель серии «Филадельфия» – «Айлендерс» (1-3 после четырех матчей). 

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