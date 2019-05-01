«Тампа» вышла в финал конференции в 4-й раз за 6 сезонов, выбив «Бостон» 4-1

выиграла серию второго раунда Кубка Стэнли у – 4-1 (3:2 2ОТ в пятом матче).

Таким образом, «Лайтнинг» вышли в финал Восточной конференции в 4-й раз за 6 последних сезонов.

Ранее «молнии» доходили до этой стадии в 2015 (выиграли у «Рейнджерс», проиграли «Чикаго» в финале Кубка Стэнли), 2016 (проиграли «Питтсбургу»), 2018 (проиграли «Вашингтону») годах.

Соперником «Тампы» в борьбе за выход в финал Кубка Стэнли будет победитель серии «Филадельфия» – «Айлендерс» (1-3 после четырех матчей).