Данни: «Зенит» снова станет чемпионом. Эти игроки способны выступать в любом клубе Европы»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни поделился мнением об игре клуба в нынешнем сезоне .

– Вы же видели матчи команды на старте сезона. Хорошее начало, но в последних двух встречах – ноль голов.

– Я думаю, что команда все равно находится в хорошей форме. Да, в последних матчах не все получилось. Но это всего две игры. Не стоит забывать, что «Зенит» провел отличный сезон, стал чемпионом и совсем недавно выиграл Суперкубок.

Сейчас встречи идут одна за другой, и у команды нет времени на восстановление, а пауза пригодилась бы при таком графике. Но, учитывая, какой состав у , думаю, он снова станет чемпионом.

– Считаете, что у питерцев лучшая команда с точки зрения качества футболистов?

– Да, эти игроки способны выступать в любом клубе Европы, – высказался .