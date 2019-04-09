Экс-биатлонист Иван Черезов, баллотирующийся в Ижевскую Думу, опубликовал пост, где назвал себя олимпийским чемпионом. Он ни разу не побеждал на Играх

Бывший российский биатлонист Иван Черезов опубликовал пост, где назвал себя олимпийским чемпионом, хотя он не выигрывал золото Олимпийских игр.

Черезов баллотируется в городскую думу Ижевска.

На счету Черезова – серебро в эстафете на Играх-2006 и бронза в эстафете на Играх-2010. Также он является трехкратным чемпионом мира в эстафетных гонках, победителем этапов Кубка мира. Завершил карьеру в 2016 году.

«Многие спрашивают меня: где родился и живет олимпийский чемпион Иван Черезов? Отвечаю. Я – коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье, в Устиновском районе Ижевска. В этом же районе города я живу и сегодня.

Практически вся моя сознательная жизнь связана с родным Ижевском. В этом городе произошло мое становление, с ним связаны все мои жизненные пути, самые главные жизненные события и победы.

В Ижевске я закончил школу №76. Сегодня она носит гордое имя Героя Советского Союза П.Ф.Блинова. Здесь же получил первое высшее образование и познакомился со своей любимой женой.

Здесь же начиналась моя спортивная карьера. Я безмерно благодарен своему первому тренеру Владимиру Игнатьевичу Новикову. Именно он помог мне стать профессиональным спортсменом.

Здесь растут и учатся мои дети. Сегодня вместе с супругой воспитываю троих прекрасных сыновей. Двое из них учатся в 41 школе, а самый младший еще ходит в детский сад. Каждый из них – яркая индивидуальность, у каждого есть увлечение по душе. Мы очень гордимся ими!

Мне много раз предлагали уехать в другой город. Но я остался в Ижевске. Здесь – мой дом», – написал Черезов в инстаграме.

«Вопреки словам критиков, я знаю, как благоустроить Ижевск». Иван Черезов баллотируется в городскую думу