Экс-биатлонист Иван Черезов, баллотирующийся в Ижевскую Думу, опубликовал пост, где назвал себя олимпийским чемпионом. Он ни разу не побеждал на Играх

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Бывший российский биатлонист Иван Черезов опубликовал пост, где назвал себя олимпийским чемпионом, хотя он не выигрывал золото Олимпийских игр.

Черезов баллотируется в городскую думу Ижевска.

На счету Черезова – серебро в эстафете на Играх-2006 и бронза в эстафете на Играх-2010. Также он является трехкратным чемпионом мира в эстафетных гонках, победителем этапов Кубка мира. Завершил карьеру в 2016 году.

«Многие спрашивают меня: где родился и живет олимпийский чемпион Иван Черезов? Отвечаю. Я – коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье, в Устиновском районе Ижевска. В этом же районе города я живу и сегодня.

Практически вся моя сознательная жизнь связана с родным Ижевском. В этом городе произошло мое становление, с ним связаны все мои жизненные пути, самые главные жизненные события и победы.

В Ижевске я закончил школу №76. Сегодня она носит гордое имя Героя Советского Союза П.Ф.Блинова. Здесь же получил первое высшее образование и познакомился со своей любимой женой.

Здесь же начиналась моя спортивная карьера. Я безмерно благодарен своему первому тренеру Владимиру Игнатьевичу Новикову. Именно он помог мне стать профессиональным спортсменом.

Здесь растут и учатся мои дети. Сегодня вместе с супругой воспитываю троих прекрасных сыновей. Двое из них учатся в 41 школе, а самый младший еще ходит в детский сад. Каждый из них – яркая индивидуальность, у каждого есть увлечение по душе. Мы очень гордимся ими!

Мне много раз предлагали уехать в другой город. Но я остался в Ижевске. Здесь – мой дом», – написал Черезов в инстаграме.

«Вопреки словам критиков, я знаю, как благоустроить Ижевск». Иван Черезов баллотируется в городскую думу

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