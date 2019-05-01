Гендиректор минского «Динамо»: «Курс Лукашенко полностью поддерживаю. Своих убеждений менять не собираюсь»

Теги Динамо Минск КХЛ Александр Лукашенко Политика Дмитрий Басков Хоккей

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков выразил поддержку президенту Беларуси Александру Лукашенко.

– Дмитрий Юрьевич, вы публично поддержали Александра Лукашенко. Это ваша принципиальная позиция?

– Да, своих убеждений я не скрываю. Целиком и полностью поддерживаю курс Александра Григорьевича Лукашенко.

Я об этом заявлял публично и готов вновь подтвердить все, сказанное мною. Свои убеждения я не менял, не меняю и менять не собираюсь.

– Вы также призвали к прекращению попыток организации забастовок?

– Подобные забастовки ни к чему не приведут.

Мое твердое убеждение: надо работать, зарабатывать деньги, платить налоги. Экономика должна работать, иного пути просто нет, – передает слова Баскова Tribuna.com со ссылкой на «Вечерний Брест».

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