Гендиректор минского «Динамо»: «Курс Лукашенко полностью поддерживаю. Своих убеждений менять не собираюсь»

Генеральный директор минского выразил поддержку президенту Беларуси .

– Дмитрий Юрьевич, вы публично поддержали Александра Лукашенко. Это ваша принципиальная позиция?

– Да, своих убеждений я не скрываю. Целиком и полностью поддерживаю курс Александра Григорьевича Лукашенко.

Я об этом заявлял публично и готов вновь подтвердить все, сказанное мною. Свои убеждения я не менял, не меняю и менять не собираюсь.

– Вы также призвали к прекращению попыток организации забастовок?

– Подобные забастовки ни к чему не приведут.

Мое твердое убеждение: надо работать, зарабатывать деньги, платить налоги. Экономика должна работать, иного пути просто нет, – передает слова Баскова Tribuna.com со ссылкой на «Вечерний Брест».

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