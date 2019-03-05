Олимпийская чемпионка Алина Загитова станет ведущей шоу «Ледниковый период» (Sport24)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Как сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Загитовой поступило предложение стать ведущей шоу. После долгих переговоров фигуристка ответила согласием.
Основным ведущим «Ледникового периода» станет олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин.
Было бы честнее, объяви Загитова о конце карьеры еще зимой. Сейчас она только притворяется действующей спортсменкой
Жаль, но Загитова – уже не фигуристка, а бренд, который ей не принадлежит