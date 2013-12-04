Брэндон Ингрэм признан самым прогрессирующим игроком НБА

Форвард «Нового Орлеана» получил приз «самому прогрессирующему игроку в сезоне-19/20.

Средние показатели Ингрэма составили 23,8 очка, 6,1 подбора, 4,2 передачи и 0,9 перехвата.

В прошлом июле Ингрэм стал игроком «Пеликанс» после обмена с участием Энтони Дэвиса. В «Лейкерс» он в среднем набирал 13,9 очка, 2,9 передачи, 4,7 подбора и 0,6 перехвата.

Больше всего Ингрэм прибавил в трехочковых (39% при 6,2 попытки против 33% при 2,0 попытки в предыдущем сезоне) и штрафных (85% против 68% в предыдущем сезоне).

Ингрэм – первый игрок в истории «Нового Орлеана», который удостоился такой награды.

Приз вручается на основе голосования, проведенного среди журналистов.

Ингрэм получил 42 первых места и 326 очков в целом. Вторую позицию занял центровой «Майами» Бэм Адебайо, третьим стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич.