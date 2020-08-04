«Барса» не накажет Месси за пропуск теста на коронавирус. В клубе все еще считают его капитаном

Ситуация вокруг нападающего «Барселоны» остается неопределенной.

Как пишет Diario Sport, клуб принял решение не наказывать футболиста за пропуск тестирования на коронавирус, которое состоялось вчера. Сегодня, как ожидается, Месси не посетит тренировку команды.

Кроме того, в «Барселоне» продолжают смотреть на Месси как на капитана команды.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить за аргентинца 100 млн евро.

Месси не явился в «Барсу» сдавать тест на коронавирус. Лео ждал мальчик в его футболке – а не дождавшись, разрыдался