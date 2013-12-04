НБА. Плей-офф. «Милуоки» против «Майами», «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном»

В понедельник в НБА состоятся два матча плей-офф.
«Милуоки» и «Майами» откроют полуфинальную серию Восточной конференции.
«Хьюстон» попытается оформить выход в следующий раунд в противостоянии с «Оклахомой».
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Второй раунд
Первый матч
- Дата проведения
- 1 сентября, 01.30, «HP Field House»
Счет в серии – 0-0
Первый раунд
Шестой матч
- Дата проведения
- 1 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
В серии впереди «Рокетс» – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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