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    НБА. Плей-офф. «Милуоки» против «Майами», «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном»

    Теги результаты Хьюстон Майами Милуоки НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

    В понедельник в НБА состоятся два матча плей-офф.

    «Милуоки» и «Майами» откроют полуфинальную серию Восточной конференции.

    «Хьюстон» попытается оформить выход в следующий раунд в противостоянии с «Оклахомой».

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Второй раунд

    Первый матч

    Милуоки – Майами
    Дата проведения
    1 сентября, 01.30, «HP Field House»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 0-0

    Первый раунд

    Шестой матч

    Оклахома-Сити – Хьюстон
    Дата проведения
    1 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Рокетс» – 3-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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