НБА. Плей-офф. «Милуоки» против «Майами», «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном»

В понедельник в НБА состоятся два матча плей-офф.

и откроют полуфинальную серию Восточной конференции.

попытается оформить выход в следующий раунд в противостоянии с «Оклахомой».

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Второй раунд

Первый матч

Счет в серии – 0-0

Первый раунд

Шестой матч

В серии впереди «Рокетс» – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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