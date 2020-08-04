Ван де Бек проходит медосмотр для «МЮ». Клубы подписали бумаги о трансфере

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Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек в скором времени станет игроком «Манчестер Юнайтед».

Клубы подписали необходимые для трансфера 23-летнего футболиста документы, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Игрок из Нидерландов в настоящее время проходит медосмотр. Ван де Бек уже пообщался с главным тренером манкунианцев Оле-Гуннаром Сульшером.

Ранее сообщалось, что за переход будет заплачено 40 млн евро плюс бонусы, а сам ван де Бек подпишет 5-летний контракт.

«МЮ» покупает Донни Ван Де Бека – всего за 40 млн. Вероятно, Сульшеру помог Ван Дер Сар

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