Телегин о потолке: «Была одна зарплата, а ее обрезают на 30-40%. Парней это не устраивает, у них ипотеки, кредиты, семьи»

Нападающий поделился мнением относительно введения потолка зарплат в .

– Сейчас вам предстояло переподписывать контракт. Как принимали решение?

– Довольно просто. Мне позвонил президент клуба Игорь Есмантович, объяснил ситуацию.

Писали о том, что я якобы не хотел подписывать, торговался. Но это не так. Мы буквально минут пять максимум поговорили и обо всем договорились, пришли к общему знаменателю.

– То есть вы лично даже никаких других вариантов не рассматривали?

– Нет!

– На сколько процентов снизилась зарплата?

– Не могу сказать.

– Насколько существенно для вас?

– Все хорошо. Понимаете, сейчас был карантин, люди теряли работу, не могли погасить долги. Мне же грех жаловаться. Хлеб есть, крыша над головой тоже есть. Все нормально.

– Как игроки восприняли этот потолок зарплат?

– КХЛ уже давно обсуждала возможность введения потолка зарплат. К этому нужно было быть готовым.

Но почему-то некоторые клубы этого сделать не смогли, игроки, видимо, тоже думали, что урезание их минует, что реально потолок как-то ударит по контрактам. В целом ребята недовольны.

Потому что была одна зарплата, а потом тебе говорят о том, что необходимо эту самую зарплату понизить на 30-40 процентов. Конечно, это парней не устраивает, потому что у них ипотеки, кредиты, семьи и так далее.

То есть они рассчитывали на одну сумму, а тут резко вдруг все обрезают. Само собой, люди начинают бороться, так как карьера игрока в хоккее не вечна. Ты можешь травму получить и больше никогда не выйти на лед, – сказал Телегин.

КХЛ влетает в эпоху потолка зарплат. Это будет исторический сезон