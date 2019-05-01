Хара нанес травму Кучерову, попав ему клюшкой по лицу

Форвард «Тампы» Никита Кучеров не сумел доиграть пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Бостона» (3:2 2ОТ, 4-1).
В первом периоде защитник «Брюинс» Здено Хара у своих ворот попал клюшкой в лицо Кучерову.
Россиянин с большим трудом покинул лед и в первом периоде на лед больше не возвращался.
Хара был наказан двойным малым штрафом, но «Тампа» в большинстве не нанесла ни одного броска в створ.
Кучеров вернулся на площадку во втором периоде, но вновь покинул ее за семь минут до конца. В итоге его игровое время в матче составило 9:09.
После игры главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер не сообщил каких-либо новостей о его состоянии, выразив надежду на то, что они появятся завтра.