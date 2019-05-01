Хара нанес травму Кучерову, попав ему клюшкой по лицу

Форвард «Тампы» не сумел доиграть пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против (3:2 2ОТ, 4-1).

В первом периоде защитник «Брюинс» у своих ворот попал клюшкой в лицо Кучерову.

Россиянин с большим трудом покинул лед и в первом периоде на лед больше не возвращался.

Хара был наказан двойным малым штрафом, но в большинстве не нанесла ни одного броска в створ.

Кучеров вернулся на площадку во втором периоде, но вновь покинул ее за семь минут до конца. В итоге его игровое время в матче составило 9:09.

После игры главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер не сообщил каких-либо новостей о его состоянии, выразив надежду на то, что они появятся завтра.