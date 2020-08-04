Иммобиле продлил контракт с «Лацио» до 2025 года

объявил о продлении контракта с нападающим .

«Должен сделать важное объявление с точки зрения трансферного рынка. Оно касается не приобретений, а внутренних переговоров.

Чиро Иммобиле подписал 5-летний контракт с клубом, он продолжит выступать за «Лацио» до 2025 года. Это профессиональный, искренний и семейный выбор. Мы хотим объявить об этом немедленно, подписание произошло несколько часов назад.

Это важно, потому что Иммобиле привлекает многие топ-клубы, так как он является обладателем «Золотой бутсы». Подписав новый контракт с ним, «Лацио» подчеркивает желание закрепить успехи прошлого сезона и усилить состав. Мы расскажем об этом в ближайшие дни.

Мы ждали этих новостей долгое время. Иммобиле показал, что выбирает «Лацио» для жизни. Он профессионал, который постоянно хочет прогрессировать и понимать планку по количеству забитых мячей», – сказал директор «Лацио» по связям с общественностью Стефано Де Мартино.

В прошлом сезоне Серии А итальянский футболист забил 36 голов и выиграл «Золотую бутсу». Сообщалось, что им интересуется «Барселона».