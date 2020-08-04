Златан продлил контракт с «Миланом» на год

«Милан» объявил о продлении соглашения с нападающим .

38-летний швед подписал новый контракт сроком до 30 июня 2021 года.

В прошлом сезоне Серии А Ибрагимович забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 18 матчах, начав выступления за «россонери» в январе.