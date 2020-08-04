Клубы РПЛ хотят изменить лимит на легионеров: 12 в заявке и 7+4 на поле («СЭ»)

В снова могут изменить лимит на легионеров.

Как утверждает , ряд клубов считает нынешние меры слишком жесткими. В связи с этим они предлагают вернуть ограничения на поле и увеличить количество иностранцев в заявке.

Так, если сейчас клубы РПЛ имеют право заявить 8 иностранцев и выпустить на поле всех одновременно (лимит 8+17 в заявке), то предложение включает лимит 7+4 на поле, при этом в заявку предлагают разрешить вносить 12 легионеров.

Инициативу продвигают команды, участвующие в еврокубках, против выступают более скромные клубы. Отметим, что до введения лимита в заявке в РПЛ действовали более жесткие ограничения – всего 6 иностранцев на поле.

История лимита: от липовых правил нулевых до согласования с властью