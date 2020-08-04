В «Барсе» считают, что единственный способ уйти для Месси – пропустить год и отказаться от зарплаты (ESPN)

не намерена отпускать капитана команды просто так.

В каталонском клубе считают, что единственный юридически возможный способ для игрока покинуть команду бесплатно в это трансферное окно – провести весь следующий сезон без футбола.

Трактовка «Барселоной» пункта в сделке Месси о досрочном расторжении контракта заключается в том, что он может покинуть клуб, но ему придется отказаться от своей зарплаты за сезон. К тому же он не сможет подписать контракт с новым клубом до следующего лета, когда истечет срок его текущего соглашения.

Месси не явился в «Барсу» сдавать тест на коронавирус. Лео ждал мальчик в его футболке – а не дождавшись, разрыдался