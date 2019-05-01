Владислав Третьяк: «Слова благодарности Сечину, тренерам, игрокам. ЦСКА – лидер не только нашего, но и мирового хоккея»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался на торжественной церемонии вручения золотых медалей чемпионата России игрокам ЦСКА.

«Сезон сложный не только для нас, но и для всего международного хоккея.

ЦСКА – лидер не только нашего, но и мирового хоккея. От имени федерации хотел бы поздравить команду, ставшую чемпионом России уже в третий раз.

В первую очередь хотелось бы сказать слова благодарности руководству во главе с Игорем Ивановичем Сечиным, тренерскому составу и, конечно, игрокам и болельщикам», – сказал Третьяк.

Третьяк вручил игрокам ЦСКА золотые медали и Кубок чемпионов России