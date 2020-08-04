Сульшер хочет, чтобы «МЮ» купил Упамекано. В клубе верят в успех сделки

Защитник может перейти в .

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, сейчас приоритетом для главного тренера «Юнайтед» является приобретение качественного центрального защитника в пару к Харри Магуайру.

Упамекано – главная цель тренера «МЮ». Тренер хочет, чтобы защитник присоединился к команде уже в это трансферное окно. Отмечается, что в «Юнайтед» верят в успех этой сделки.

Некоторое время назад француз продлил контракт с «Лейпцигом» до июня 2023 года. Отмечается, что по новому соглашению Упамекано можно выкупить за 42 млн евро в конце сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Сульшер хочет подписать в «Юнайтед» центрального защитника, вингера и форварда.