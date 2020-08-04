Левандовски о «Золотой бутсе» Иммобиле: «Жаль, что в Бундеслиге на 4 игры меньше. Было бы честнее»

Нападающий «Баварии» высказался о победе форварда в борьбе за «Золотую бутсу».

«Жаль, что в Бундеслиге на 4 игры меньше. Соперничество было бы честнее, если бы все играли одинаковое количество игр. Я сыграл на 6 матчей меньше, в этом разница», – сказал поляк.

Также форвард оценил вероятность завоевания награды в следующем сезоне.

«Это будет сложно. Нельзя все время забивать по два мяча за 90 минут, когда ты сильно напряжен. Иногда нужно слегка сбавить обороты и оценить, с кем будешь играть в следующем матче.

Для меня команда всегда на первом месте. Мой приоритет – команда», – сказал Левандовски в интервью Kicker.

Иммобиле забил 36 голов, Левандовски – 34. В Серии А команды проводят по 38 матчей, в Бундеслиге – по 34.

«Золотая бутса»-2020 – полный провал. Левандовски пострадал из-за разной трактовки пенальти в Бундеслиге и Серии А